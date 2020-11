Claves para organizar tu móvil como si fueras Marie Kondo

¿Cuántas horas al día pasas haciendo cosas con el móvil ? ¿Cuánta información, fotos, vídeos o datos personales almacenas en él? El smartphone se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, por eso es imprescindible tenerlo tan ordenado o más que nuestra casa para no perder la cabeza.

Borra las aplicaciones que no te “despierten alegría”

Puede parecer una obviedad, pero decenas de aplicaciones permanecen en la pantalla principal con la excusa del ‘por si acaso’. Si algo hemos aprendido de Marie Kondo es que si, en este caso una aplicación, no aporta “alegría” y está muerta del asco sin que la hayas abierto una sola vez en semanas, lo mejor es borrarla.

Organiza las aplicaciones por carpetas

Di adiós a las notificaciones

Coger el móvil y encontrarte la pantalla cargadita de notificaciones puede ser estresante. Cuando está bloqueado aparecen una detrás de otra en la pantalla, pero cuando lo desbloqueas la cosa no mejora: ahí está ese numero sobre cada aplicación recordándote cuántos correos electrónicos tienes sin leer, cuántos cumpleaños te has perdido en Facebook o una alerta que dice que este año estás caminando menos que el anterior. La buena noticia es que tiene solución.

Basta con entrar en los menús de configuración de cada aplicación y gestionar las notificaciones. Plantéate cuáles son las imprescindibles en tu día a día como las de llamadas pérdidas o nuevos WhatsApp y elimina todo lo que pueda esperar. Lo más probable es que no necesites una decena de alertas avisando de la última publicación de los famosos a los que sigues en Instagram.

Borra archivos, libera espacio y presta atención a WhatsApp

El síndrome de Diógenes en el móvil se manifiesta en las carpetas de fotos y vídeos. Hay quien no es capaz de desprenderse de una captura de pantalla de hace año y medio y luego no encuentra una foto concreta. Para poner freno a la acumulación de archivos sigue a rajatabla el método Kondo y borra todos los que lleves tiempo sin mirar o que tengas claro que no vas a volver a necesitar para nada.