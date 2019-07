Toño Abad tiene consigo la responsabilidad institucional de hacer avanzar a la asociación más vetusta en la defensa de los derechos de las personas LGTBI de Alicante, Diversitat. Aunque Abad no es solo presidente de esta institución, también dirige el Observatorio Valenciano Contra los Delitos de Odio, es vicepresidente del Consejo Consultivo de la Radio Televisión Valenciana y, desde hace unos meses, el responsable del área de Diversidad de UGT, el Sindicato con mayúsculas que este año celebra 130 de historia.

Como apunte, añadir que en este aniversario la central ha revisado el manifiesto fundacional y ha añadido la apuesta por el ecologismo, el feminismo y la diversidad. En palabras de su secretario general, Pepe Álvarez, el sindicato: “tiene que luchar por llevar luz allí donde aún no hay libertad” a lo que añade que la lucha será “porque ninguna persona sufra discriminación por su orientación sexual o identidad de género en el trabajo”.

Esta semana, Abad ha sido objeto de las críticas de Ciudadanos por rechazar que el grupo de esta formación en Alicante acuda al Orgullo que va a tener lugar este sábado.

PREGUNTA: Resistencia sí, pero ¿qué nos queda por alcanzar a las personas LGTBI?

TOÑO ABAD: El Orgullo es resistencia, sí, contra la violencia, el odio y la discriminación que nos acompañan durante toda nuestra vida, y aunque hay mucho por hacer, nos falta alcanzar la igualdad real. Es protesta, también: para no permitir que los niños y niñas no sufran acoso escolar por su orientación o identidad, combatir decididamente los delitos de odio, que además no se denuncian por la desconfianza que todavía tenemos en la Administración, las enormes tasas de exclusión y vulnerabilidad de las personas trans, que sufren lo peor de un sistema organizado para discriminarlas, e introducir la diversidad en las empresas, que todavía hoy se empeñan en no aceptar. Hace falta una ley estatal LGTBI del reconocimiento de nuestros derechos y una estrategia estatal contra los delitos de odio, y especialmente contra el discurso de odio que ahora está representado en las instituciones.

En la última semana se ha generado una gran polémica en Alicante por la participación de Ciudadanos en el Orgullo. ¿Cuál es vuestro motivo para rechazar a este partido?

El de Alicante es el último Orgullo de España y hemos recogido, simplemente, el sentir del colectivo atónito y escandalizado con el comportamiento de Ciudadanos en Madrid, que acusó a los activistas de agredirles cuando era falso; hasta la policía desmintió las agresiones. Es inaceptable que el protagonismo fuera de un partido, que debe acompañar y no acaparar, y no de los verdaderos protagonistas, nuestras personas mayores a las que ese día reivindicábamos. A ellas todavía hoy no se les ha pedido perdón, ni se ha reparado el daño y la persecución que sufrieron. En Alicante no queremos que se repita ese espectáculo y, ante el descontento y con buen criterio, les pedimos que no acudieran. Nuestra entidad invita, y si vas a poner una pancarta tienes la obligación de aceptar nuestras condiciones.