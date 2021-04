Orgullo o fascismo: el 4-M las bolleras a las urnas

Desde hace 11 años resido en Madrid y desde hace 11 años vivo mi orientación sexual con plena libertad. Como muchas otras personas, viví lo que se conoce por sexilio, el fenómeno de migrar a otro lugar donde poder ser quien eres y amar a quien quieras. Por ello, sí es necesario repetir y pelear por lo que sabemos ya: la Comunidad de Madrid es diversa y acogedora.

Querría contar una pequeña anécdota. El pasado verano, mi novia y yo fuimos a ver un piso para mudarnos. Después de tres días sin respuesta tras haberlo visitado, llamamos para ver qué pasaba. El de la inmobiliaria, con vergüenza, nos dijo que el casero le había dicho que no, que le daba asco que una pareja de dos chicas viviera en su casa. No nos rechazaba porque no le hubiéramos dado buena espina —porque ni siquiera nos conocimos— sino porque le daba asco que dos mujeres se quisieran.

Esto solamente supone un trámite horrible que tenemos que pasar en nuestra cotidianidad. Al igual que hay que aguantar que gente por la calle te mire mal y te diga malas palabras cuando vas con tu pareja de la mano o que nos denieguen un puesto de trabajo por ser trans, bisexual, lesbiana o gay o que dos madres tengan que casarse para que se reconozcan ante la ley ambas maternidades.

Y es que, desgraciadamente, los delitos de odio hacia personas del colectivo LGTBI han crecido en los últimos años. Veíamos cómo a principios de mes, el local de COGAM (Colectivo LGTB de Madrid) era atacado con insignias lgtbifóbicas. Odio por ser trans, rechazo por ser gay, asco por ser lesbiana, mofa por ser bisexual. Ya está bien.

Claro que una se pregunta: ¿por qué siguen existiendo estos ataques? En la Comunidad de Madrid existen dos leyes que protegen las vidas de las personas LGTBI: la ley 2/2016, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y la ley 3/2016, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación sexual. Entonces, ¿por qué sigue habiendo lgtbifobia?

La respuesta es tan simple como insultante: la falta de desarrollo de ambas leyes que no ha impulsado el Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde los escasísimos recursos para que las personas trans puedan transitar, pasando por la ausencia de un reglamento contra el bullying orientado a prevenir la violencia en la infancia y adolescencia LGTBI, obviando la necesidad de verdad, justicia y reparación de nuestras personas mayores LGTBI, como la impunidad de aquellos que siguen ofreciendo “terapias” aversivas de la orientación o identidad sexual o de género de las personas. Toda esta carencia de gestión hace que nuestras vidas sean más difíciles de ser vividas.