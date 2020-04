¿Laboratorio o murciélago? Todo lo que se sabe sobre el origen del virus

Este virus, constata Tellería, no deriva de los chasis o las carcasas de otros coronavirus ya existentes, lo cual hace aún más inverosímil la teoría de la conspiración y lleva al genetista a sostener que no ha habido “manipulación en un laboratorio”.

El genetista Juan José Tellería, de la Universidad de Valladolid, está “convencido” de que el virus no salió de un laboratorio, y desmonta en pocos pasos la afirmación de Montagnier. “La teoría de Montagnier es que como el virus del SARS-CoV-2 [el nuevo coronavirus] se parece al del sida, tuvo que ser construido insertando secuencias del VIH dentro del chasis, o la carcasa, de un coronavirus”, explica. “Para empezar, los datos a los que alude Montagnier no han sido publicados, y luego, aunque es cierto que este virus comparte secuencias genéticas homólogas con el del VIH, esos fragmentos, llamados insertos, son relativamente comunes en muchos virus”, prosigue.

“No se sabe si el virus del Covid pasó directamente del murciélago al hombre, del murciélago al hombre a través de otro animal o a través del pangolín”, señala Juan José Tellería. “Estos saltos de virus entre especies ocurren constantemente”, recuerda el genetista, que alude a estas transferencias como “parte de la vida y del cosmopolitismo de los virus”. “Lo que no sabemos todavía con el coronavirus es si hubo una selección en el animal antes de transferirse al humano o si hubo una transferencia al humano y desde ahí se hizo capaz de transmitirse a otros humanos —resume Tellería—, como pasó con la gripe aviar”.

El mercado de Wuhan, en el punto de mira

La primera y más creíble hipótesis es que el virus se transmitió por primera vez a los humanos en el mercado de mariscos de Wuhan. Fue en esta ciudad china donde el 1 de diciembre de 2019 el primer paciente conocido de COVID-19 mostró síntomas de lo que pasó a llamarse neumonía de Wuhan.

En dicho mercado se comercia con animales vivos, no siempre de forma legal ni con todas las medidas de salubridad e higiene, por lo cual no sería raro que en ese entorno el virus pasara del animal al ser humano.

No obstante, el primer paciente no tenía ningún vínculo conocido con el mercado, según un estudio de The Lancet publicado el 24 de enero. De acuerdo con este artículo, de los 41 primeros pacientes de coronavirus en Wuhan, 27 tenían contacto con el mercado —donde además se encontró material genético del virus—, pero no los otros 14 restantes.

¿Algún virus ha salido antes de un laboratorio?

Aunque a priori “no debería ser fácil”, señala Tellería, sí ha ocurrido. En 2004, dos científicos del Instituto Nacional de Virología de Pekín (China) se infectaron con el virus del SARS, aquel que había aparecido dos años antes, y la OMS mostró entonces su “preocupación”. China tardó varias semanas en comunicar el brote, lo cual complicó las cosas.

La OMS instó en aquel momento a los países a “revisar las prácticas de bioseguridad de las instituciones y los laboratorios que trabajan con el coronavirus”. “Estas muestras, que pueden contener coronavirus vivos del SARS, se conservan todavía en diversos laboratorios de todo el mundo. Algunas de ellas se almacenan en laboratorios a un nivel de confinamiento inadecuado”, alertó la organización.

En esta ocasión, en cambio, la OMS ha alabado desde el principio la actitud de China ante el COVID-19 y le ha mostrado su respaldo frente a la teoría conspiranoica del laboratorio.