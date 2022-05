En su entrevista con Ana Terradillos se ha vivido un momento curioso. Ha sido cuando Junqueras ha recordado el caso de Baltasar Garzón, que “fue inhabilitado por haber autorizado unas escuchas, no por no haberlas autorizado, sino por autorizarlas, porque afectaban a abogados. Por lo tanto, estamos convencidos que la dimensión del caso es extraordinaria”.

En ese momento Terradillos ha asegurado que “coincido plenamente con usted” pero ha añadido eso sí que “a mi no me gusta que” le espíen “presuntamente”. Ha sido ahí cuando la presentadora ha querido hacer hincapié en esa palabra. “A mí me gusta mucho ampliar el presuntamente, creo en la justicia y el presunto me lo enseñaron hace mucho”.