Oriol Nolis deja los informativos de TVE por este motivo (y no tiene que ver con el periodismo)

Este viernes ha aclarado los motivos de su salida en una entrevista a Vertele y tres cosas quedan claras: no se va a dedicar al periodismo, se va a marchar fuera de España y era algo que ya tenía meditado. Nolis duda de si trabajará en una ONG o si se dedicará a estudiar, pero su deseo es cumplir ambas cosas.

“Antes de que me llamaran para volver al Telediario, ya tenía en mente irme a pasar un año fuera, a estudiar o a colaborar con una ONG”, señala el periodista, que volvió el año pasado a la corporación para sustituir a Pedro Carreño. “Si puedo, me gustaría hacer las dos cosas a la vez”, detalla.

“Me apetecía hacer algo que no estuviera relacionado con la televisión o con el periodismo durante un año, darme un respiro”, indica a Vertele el presentador, que señala que aceptó la propuesta de Begoña Alegría, directora de informativos de TVE, le llamó la atención.

“Cuando me hicieron la propuesta les costó convencerme, y en principio dije que no. Pero luego hablándolo y sabiendo que iba a ser solo una temporada me lo tomé con muchas ganas e ilusión”, detalla el periodista, que también es escritor.

Nolis indica que esta baja “es un parón de un tiempo para ampliar experiencias”. “Ahora mismo no me lo planteo, pero no lo descarto en absoluto. La televisión me sigue apasionando, es el medio en el que he crecido y no descarto volver a estar en primera línea en los informativos o en algún otro formato”, indica. “Esto es una pausa y luego veremos veremos qué ocurre”, indica en la entrevista.

Habrá que esperar para ver si el catalán vuelve a la pequeña pantalla o si decide no volver al mundo del periodismo.