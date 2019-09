"¿Hay algo lo bastante grande para taparlo?": Orlando Bloom, sobre el tamaño de su pene

NBC via Getty Images

Pues bien, tres años después del destape, Bloom ha hablado sobre la famosas fotos y ha querido restarle importancia al tema. Que el asunto quedase en una pequeña anécdota... “De verdad no es tan grande. Con algunas lentes las cosas parecen más grandes. Es una ilusión óptica”, bromeó el actor este miércoles en una entrevista en The Howard Stern Show .

¿Recuerdas las fotos de Orlando Bloom haciendo paddle surf desnudo? No pasa nada, te refrescamos la memoria . Era el verano de 2016 cuando el actor fue pillado desnudo con su recién estrenada novia, la cantante Katy Perry, en la isla italiana de Cerdeña. Los pudorosos medios estadounidenses taparon sus atributos, pero el tamaño del cuadrado utilizado para tal fin ( y la cantidad de píxeles usados ) hizo pensar en lo mejor. Luego Google Imágenes lo confirmó.

Esta respuesta, que recogen varios medios (el programa no está completo), fue su reacción a un divertido comentario del presentador. “Si tuviese un pene como el tuyo (y a propósito, me cabrea porque pensaba: ‘Este tío es demasiado guapo, debería tener un pene pequeño’), lo tendría fuera todo el tiempo”, le espetó con cierta admiración. ”¡Bien hecho! Eres guapo y tiene ese equipamiento. Realmente has sido bendecido”, le dijo.

Bloom también contó en la entrevista que su publicista le llamo para avisarlo antes de la publicación de que había unas fotos suyas desnudo en las que se le había cubierto con una caja negra. “Entonces bromeas: ’¿Hay algo lo bastante grande para taparlo?” , rió.

Ahí se dio cuenta de que al principio habría caja, pero el precio para quitarla sería tan jugoso que pronto saldría el desnudo. “Fue un triple golpe. Fotos, caja negra y el desnudo”, aseguró sobre las imágenes que llevan ya tres años en internet.