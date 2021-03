Orquesta de desaparecidos

La junta de portavoces del Parlamento de Navarra no pudo acordar un manifiesto para el día europeo de las víctimas del terrorismo el pasado lunes porque era precisa la unanimidad y una parte de los grupos políticos se negaron a que no apareciera la palabra condena o rechazo al terrorismo o la palabra ETA.

Los terroristas de ETA, salvo excepciones, no han condenado el terror. Su brazo político, tampoco. Se les realizan homenajes cuando salen de la cárcel por haber sido terroristas y no haber condenado el pasado. Sus herederos políticos nos someten a esta y otras anormalidades porque las van comprando con sus votos. He de recordar que el número de malhechores no justifica el delito.

Las víctimas necesitan justicia, dignidad, reparación. Necesitan que nuestros líderes combatan la retórica que justifica que nos persiguieron por no pensar como ellos. Y esto, que es crucial, algunos no lo quieren ver. Por puro interés cortoplacista.