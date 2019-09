Ortega Cano indigna a la audiencia de 'Mi casa es la tuya' al decir esto sobre su accidente

El extorero José Ortega Cano fue entrevistado este viernes en el programa Mi casa es la tuya de Telecinco, presentado por Bertín Osborne.

Durante la entrevista, Ortega Cano se refirió al accidente que le costó la vida a Carlos Parra, el conductor contra cuyo vehículo chocó en una carretera de doble sentido mientras conducía bebido.

Recordando el accidente, Ortega Cano asegura que aquel día estaba “muy cansado”, “muy agotado” y que durante el trayecto, “que no era largo”, le “entró algún vahído”. “Y ya no me acuerdo de más”.