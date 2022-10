Ortega Cano pide disculpas tras su frase sobre el semen: "Es una broma que no tenía preparada"

Quintana le pidió el lunes que le enviara un mensaje mirando a cámara a su mujer Ana María Oldón en medio de los rumores de una posible separación. Y el torero no decepcionó. “Que te quiero. Te prometo una cosa, todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!”, soltó tras levantarse y mirando a una de las cámaras.

Tras este momento, que ya es historia de la televisión española , Ortega Cano ha pedido perdón, según ha mostrado el propio matinal. “Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero estaba un poco nervioso y lo dije, pero sin mala fe, por supuesto”, ha dicho ahora al ver la repercusión que han generado sus palabras.

“Pido disculpas a aquellos que no les haya gustado. Lo siento”, ha añadido. “En definitiva, es una broma que ni tenía pensada ni nada. En fin, lo hecho ya está hecho, pero pido disculpas”, ha concluido.

Tras mostrar estas palabras, que el torero ha realizado ante los micrófonos del programa, Ana Rosa Quintana ha asegurado que ella no se “molestó nada”, que se quedó muy sorprendida y le dio risa.

“Miren, de verdad, señores, vamos a tomarnos la vida un poquito más relajada que aquí no se puede decir nada, no se puede hacer ni una broma, no se puede equivocar uno... Es todo un drama nacional. Dejemos ya los dramas para lo que son dramas”, ha zanjado la periodista.