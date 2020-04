Ortega Cano entra en 'Sálvame' para aclarar las últimas noticias: "Es una situación muy desagradable"

El torero Ortega Cano volvió a entrar este miércoles en Sálvame (Telecinco) a raíz de unas palabras de su mujer, Ana María Aldón, en Supervivientesque fueron acompañadas de una gran polémica.

La diseñadora, en una conversación que tuvo que Yiya, habló en un momento de la vida sexual del diestro. Esta confesión no gustó a algunos integrantes de su familia como a su hija Gloria Camila.

“Son unas palabras que a mí tampoco me gustaron, soy una persona que tengo un currículum de hombre serio, con un talante simpático, agradable, pero que nunca me tomen así. Eso son cosas privadas, eso no se puede decir ahí ni por estar muy eufórico. No me sentó bien”, aseguró Ortega Cano.

El murciano confesó estar “regular” debido a que está viviendo “una situación muy desagradable”. “Creo que soy una persona que ha estado siempre a la altura de las circunstancias con todos los medios, fundamentalmente Telecinco, y me tendrían que tratar de la misma forma a mí”, le dijo a Jorge Javier Vázquez.

También se mostró molesto por estar sufriendo estos acosos en medio de la crisis del coronavirus: “Que en España, con la que está cayendo y con la gente mayor que está muriendo, no se tenga respeto a gente de mi edad, con mi trayectoria y con todo lo vivido... Tengo una familia que parece que ustedes la quieren desordenar”.

Ortega Cano recordó que para él su mujer es la primera de su familia, luego están sus hijos y en tercer lugar sus hermanos. “Estoy enamoradísimo de Ana María y ella de mí. Son cosas inventadas de personas que no tienen otra cosa que hacer que meterse con la vida de los demás. Por supuesto que a mis hermanos les cae bien”, zanjó.