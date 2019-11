Ortega Smith es reprobado en el Ayuntamiento de Madrid gracias al voto de Cs

Sr. @Ortega_Smith , no puede venir a un acto de apoyo a las víctimas por el #DíaContraLaViolenciaDeGénero , a negarles en su propia cara la violencia machista. En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas. Puede tener diferencias, pero lo mínimo que les debe es respeto. pic.twitter.com/zZg67fUXnY

La postura de Ciudadanos tensiona el Gobierno bipartito de José Luis Martínez-Almeida que, como ha recordado este miércoles el propio Ortega Smith, se configuró gracias a los votos de Vox y necesita a esta formación para aprobar los presupuestos de 2020, que se llevarán a votación el próximo mes de diciembre y se negocian ya.

Ayuso: “No es mi competencia”

“Ortega Smith no es mi competencia”, ha dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntada sobre la reprobación de Ortega Smith. “No estuve, no lo vi y no sé cómo ocurrió”, ha añadido en referencia al acto organizado por el Ayuntamiento.

En todo caso, la presidenta regional se ha reafirmado en el discurso que pronunció el pasado 25 de noviembre, incidiendo en que “hay una violencia contra la mujer que es evidente, ahí están las cifras, como también hay violencia en el ámbito doméstico”.

Ayuso ha advertido que “lo que tiene que hacer un Estado moderno y avanzado como el nuestro es poner herramientas a disposición de estas personas” para que “aquellas que estén en una situación vulnerable puedan salir adelante con la ayuda de todos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abogado por que “ese camino lo tenemos que emprender juntos hombres y mujeres” y ha asegurado que “el hombre por sí mismo no es un ser violento, porque el hombre también agrede al hombre”.