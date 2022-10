Ortega Smith llama "payaso", "comunista" e "inútil" a un concejal del Ayuntamiento de Madrid

El edil de Vox ha demandado en el Pleno apoyo a la Policía, con más medios, recursos y plantilla para pasar, a renglón seguido, a explicar que modificar su propuesta inicial ―declarar persona non grata a Iglesias dado que un informe de la secretaría del Pleno argumentaba que el Ayuntamiento no tiene esa capacidad― sirve para reprobar “a personas muy ratas e indecentes, por comunistas, proetarras, por miserables”. ”¡Viva la Policía Municipal!”, ha terminado su primera intervención.

Mientras, el concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha calificado esta proposición como un “chollo para Iglesias” —persona que tampoco es de su agrado— porque se pasa de “una tontería, de una broma a darle bola, que es lo que estaba deseando”. “Nos hacen perder el tiempo con una idiotez”, ha declarado el edil, después de calificar de “disparate jurídico” el querer nombrar persona non grata a alguien.

Tras esto, el presidente del Pleno le ha pedido que guardara “la cortesía parlamentaria”. “No le ha cortado cuando me ha insultado a mí, le ruego que no lo haga ahora”, ha replicado Ortega Smith. Ante lo que Cueto ha señalado que no le ha insultado.