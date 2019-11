¿Qué es la incomodidad? Este vídeo de Ortega Smith y Piqué lo resume bien

Marcos Benito, de El Chiringuito, entrevistó al secretario general de Vox y le preguntó por el hecho de que no hubiera saludo a Piqué.

“No le he saludado ni hoy ni nunca, porque no le he saludado nunca. Pero no voy detrás de él para saludarle, sinceramente. Para mí un jugador que ha despreciado a España y a los españoles y ha abogado por la división de España no me gusta nada”, declaró Ortega Smith.