Cierto que nada debe impedir unos comicios. Lo que ruboriza es que se ha forzado a los mayores todavía no vacunados a acudir a las urnas. Lo que avergüenza es que se ha exigido lo mismo a los contagiados, cuando los médicos y la administración llevan casi un año pidiendo que guarden cuarentena. Lo lógico y salubre hubiera sido enviarles a sus casas las papeletas, sabiendo que ese cambio de la ley electoral se hubiera tenido que anticipar, consensuar y regular con hormigón. La hipocresía de la clase política, sus reiteradas mentiras, su enloquecida manera de enfrentar los problemas evadiéndolos, ocupa las obras de Ionesco y Stoppard.

El peor ministro de Sanidad europeo, lo afirman las estadísticas, ha ganado las elecciones por muy poco, en especial debido al trasvase de votos de Cs. La paradoja se explica en el laberinto catalán. Los que no se sienten protegidos por el Estado, hartos de que se les acuse de ser españoles y catalanes, han optado, pura desesperación, por el partido del Gobierno creyendo que éste les amparará. Ha habido una campaña tramposa de Salvador Illa / Iván Redondo en la que apelaban justo a lo contrario que ejecuta el Gobierno. Pero muchos catalanes se han tragado la mentira, igual que los votantes de EH Bildu en Euskadi las afirmaciones falsarias de los terroristas en excedencia.

Resumido según los votantes del PSC, que el Gobierno reculará de sus posiciones radicales en connivencia con ERC y los morados, que han salido del tatami con el ojo a la virulé tras el sorpasso de Vox. El Gobierno proseguirá con la engañifa y fastidiará a los catalanes que se saben españoles. Cataluña fue un condado de Aragón y siguió siéndolo con la conquista de Granada, el hecho fundacional de la nación.

Lo del PP ni me altera. En las últimas encuestas ya adelanta al PSOE en intención de voto, el de la España plural. Pedro Sánchez, apropiador indebido del PSOE, agotará la legislatura. Imaginemos que los escaños de ERC, inmersos en su huida hacia delante de la independencia, no le apoyan. Siempre que Sánchez y el haragán que toca la orquesta, Pablo Iglesias Turrión, presenten leyes que no sean en exceso leninistas, Cs las votará.

Cs precisa que Sánchez termine en noviembre de 2023 la legislatura. Un espacio de tiempo indispensable con el que reinventar el camino correcto del centrismo liberal. A Inés Arrimadas no le queda otra. O eso o el suicidio político. Sin contar lo que ya he escrito, el sustento del Ibex 35 por las ayudas europeas sumadas al plan 2030.

Incluso, sin apoyos y sin aprobar leyes, el binomio de danzarines descompuestos, Sánchez e Iglesias, con los PGE aprobados, cruzarán la meta. A mi criterio, el PSOE, hipótesis variable, se quedará en las generales, con la que está cayendo y la tormenta de ira que se avecina, entre los 60 y los 70 escaños siendo optimista. Y los podemitas en unos 20 o 25 diputados.