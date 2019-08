Orwell en la investidura de Madrid

Las derechas acaban de mostrarnos en Madrid su mundo propio, distópico y orweliano, con el más triste y gris discurso de investidura de Díaz Ayuso como candidata. Destaca que se pueda llamar discurso a una monserga con tono de responso. Es tanto como llamar Ministerio de la Paz al Ministerio de la Guerra.

Sin embargo, las derechas sí nos han demostrado que anteponen colaboración a competencia y gobiernan por encima de sus posibilidades. Porque después de un sonado fracaso electoral, han sabido jugar sus cartas para aparecer en proceso de recuperación y con un debilitado Casado fuera de la UCI, presentándose incluso como alternativa. El ruido y los aplazamientos no han impedido que las derechas y la extrema derecha, allá donde sumaban mayoría, la hayan puesto en valor. Han puesto en marcha una geometría variable alternativa a la que en el pasado popularizó el presidente Zapatero, en este caso para hacer compatible la coalición PP-Cs y el apoyo parlamentario de la extrema derecha al Gobierno.

Toda una lección para la izquierda, demostrando que pluralidad y gobierno son compatibles. Para las derechas, como para el Ministerio de la Verdad de Orwell, los principios son contingentes: si no valen, se cambian. El poder es lo que importa. Ya no defienden que gobierne la lista más votada, precisamente porque no lo son. Ahora destacan la bondad del diálogo y la capacidad de lograr mayorías. Sin embargo, no tienen empacho en reprocharle que haga lo mismo el PSOE cuando defiende su derecho a gobernar, acusando de bloqueo a todo el que no se subordine. Y es que en el cinismo también hay clases.

En definitiva, como en 1984, el fin justifica los medios y, en este caso, el poder justifica ser coalición de Gobierno y oposición al tiempo. Ser uno y trino.

Mientras tanto, las izquierdas siguen disputándose el relato y el espacio, siguen perdidas en disquisiciones retóricas sobre si gobiernos de cooperación o gobiernos de coalición, para continuar con más confrontación y sin Gobierno. Al menos por ahora.

Por otro lado, estas derechas carecen de escrúpulos para normalizar a la extrema derecha y sus proclamas reaccionarias, cuestionando al tiempo las alianzas impías de una izquierda que ni siquiera habla con partidos legales por no molestar, por no dejar flancos abiertos, juega a la defensiva. Ellos son mucho más laicos, al menos en política.