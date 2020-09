Esta columna no se ocupa de tal complejísima cuestión porque no es ni siquiera valorable la posibilidad de que la decisión de la Academia obedezca a una honesta reflexión sobre la responsabilidad que el cine comercial tiene hacia la sociedad de espectadores en la que nos hemos convertido. Es obvio, por el contrario, que estamos ante una campaña de marketing más de un sector comercial más, en un momento en donde el compromiso social de cartón piedra se ha convertido en un reclamo publicitario habitual, a la altura de la presencia de famosos en los spots o la inclusión de gatitos en las redes sociales. “There’s no business like show business?” No lo creo. Parece que el negocio del espectáculo se comporta como cualquier otro: las marcas de ropa interior comienzan a preparar sus productos para personas trans y pronto veremos en el Kodak Theatre la entrega del Oscar a la Mejor Minoría Étnica. Make ’em laugh, make ’em laugh, don’t you know ev’ry one wants to laugh?