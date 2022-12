Óscar Reyes aclara en mayúsculas a quién se refería tras hablar así de dos compañeros de 'Aída'

Poco después, durante la entrevista, el actor ha reconocido que se enteró de varias cosas que no le gustaron demasiado del equipo: “Te vas enterando de cosas que van pasando por detrás y creo que hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar en la vida”.

Junto a este texto ha colgado una captura de pantalla con otro texto: “Tras la entrevista que he realizado en el programa de Telecinco Socialité, quiero aclarar que cuando indico que ‘hay dos compañeros con los que no volvería a trabajar nunca más’ en ningún momento me refiero a compañeros de reparto, a los cuales admiro y tengo un cariño inmenso, ni a los compañeros del equipo técnico, a los que tengo el mismo cariño, admiración y respeto y además sigo contando con ellos, en la medida de lo posible, a los proyectos que tenemos en Imago Artis Makers”.