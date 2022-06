Oskar Matute (Bildu) habla así de Rafa Nadal en el Congreso: lo dice con nombre y apellido

“Es verdad que eso permitió recaudar más, permitió reinvertir más en el territorio y también es cierto, en honor a la verdad, que hubo alguna fortuna que se fue. No sabemos si a París o a Manacor pero en este caso Rafa Nadal se fue de Guipúzcoa para no pagar ese dinero”, ha afirmado.

“Yo no controlo los temas económicos. Me dedico a jugar y mi equipo se encarga de eso. La realidad dista mucho de lo que se ha publicado. Tenemos relación con gente de San Sebastián y a través de ellos se nos ofreció la posibilidad de domiciliar las sociedades en Guipúzcoa. Había unas ventajas fiscales, pero siempre dentro de la legalidad”, dijo.

“Los ingresos primero tributan en el lugar de origen y luego en España. Me cuesta mucho decirlo, pero las sociedades durante el tiempo que han estado allí han pagado más de 20 millones de euros, y yo a nivel personal he pagado una cifra muy similar. Son muchos millones en general los que he pagado a este país, que es lo que me toca como ciudadano, y lo he hecho. Me duele mucho verme involucrado en un asunto como éste”, concluyó.