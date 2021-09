Oskar Matute (Bildu) se dirige así a los diputados de Vox y estos se parten de risa

El diputado de Bildu Oskar Matute se ha mostrado muy crítico este martes en el Congreso con el texto presentado por Vox para introducir delitos de usurpación de inmuebles en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Yo no lo he escrito y no sé quién lo ha escrito, pero desde luego hay chimpancés que podrían hacerlo con mejor pulcritud”, ha dicho provocando las risas de los diputados de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

“Porque sugerir que el problema de todo esto se soluciona mandando a la gente más tiempo a la cárcel”, ha asegurado Matute, que critica que Vox quiera darle un “carácter plenipotenciario” a la Policía. “Y además pasan por alto de cualquier tipo de presunción de inocencia”, ha lamentado.