Oskar Matute no tarda en responder a las palabras de Toni Cantó sobre "un tío de EH Bildu"

Mamen Mendizábal juntó este jueves a Toni Cantó, James Rhodes, Mariló Montero y Josep Pedrerol para su programa Encuentros Inesperados. El tema sobre el que pivotaba la conversación era el odio que hay hoy en día en la sociedad y sobre cómo les ha afectado.

Durante la charla, Mendizábal se digió a Cantó y le preguntó si le habían dado de algún frente. “Desde el chaqueterismo también te han dado, yo creo que esta es la acusación más clásica. Cambiar de partido, penaliza”, le comentó.

“Yo he cambiado de partido pero no he cambiado de ideas. He estado en dos partidos que estaban en el mismo lugar, en el centro político. Pero yo también, incluso, reivindicaría la posibilidad de cambiar ideológicamente”, afirmó Cantó, que añadió que le parece “acojonante” que “haya gente que siga siendo comunista”.

Mendizábal le preguntó el por qué piensa eso. “Perdona, yo sí que creo que en ciertas cosas hay clases, y que hay gente que somos moralmente superior a otros. Yo soy moralmente superior a un tío de Bildu”, soltó el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

″¿Por qué?”, se interesó Rhodes. Cantó respondió que “porque sí, porque Bildu es una organización proterrorista”. Entonces Mendizábal le preguntó si Bildu no puede tener la capacidad de evolución que han tenido otros partidos.

“Bildu ha elegido democráticamente como a su jefe a un tío que ha secuestrado a una persona y que le ha obligado a jugar a la ruleta rusa. Yo creo que soy moralmente superior a ese tío”, finalizó.

Sus declaraciones fueron muy comentadas en redes sociales. El también actor recibió multitud de valoraciones en redes sociales, entre ellas, la del diputado de EH Bildu Oskar Matute.

En un primer tuit, el diputado vasco respondió con el gif de Cantó recibiendo una colleja en la serie Siete Vidas y con las siguientes palabras: “Seguro que Hitler también se sentía más tolerante que el resto…”.

“Si le dan más cuota de pantalla a este ‘sabio’ creo que EH Bildu arrasaría hasta en Gibraltar”, contestó el político vasco en otro tuit.