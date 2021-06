Oskar Matute provoca murmullos con su consejo al PP: "Les diría que tuvieran cuidado y cautela"

Los indultos a los presos independentistas del ‘procés’ siguen dando mucho que hablar en el Congreso. La sesión de control de este miércoles estuvo marcada por ese asunto, pero no se quedó ahí.

Este jueves y aunque no tenía nada que ver en los temas a tratar, también han ocupado parte de las intervenciones de los diputados durante la sesión plenaria. Así lo ha afirmado desde la tribuna el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

“A lo largo de estos dos días, en cualquier debate de esta cámara, da igual del tema en el que habláramos, se ha dado la oportunidad de que todos y todas las señorías contrarias al indulto de Cataluña pudieran sacar el tema para vincularlo de la manera más original con la causa que estaba sustanciando”, ha asegurado.

Él no ha querido ser una excepción, como ha proseguido, y ha aprovechado los indultos para mandar un mensaje al PP que ha levantado los murmullos del Congreso: “A todas las señorías del Partido Popular que se han desgañitado diciendo que ‘los indultos no deberían darse’, les diría que tuvieran un cierto cuidado y cautela”

“Viendo el carrusel de imputaciones con Cospedal, Jorge Fernández Díaz, quizás con M. Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, igual no está lejano el día en el que tengan que recoger no firmas contra el indulto si no para su indulto”, ha pronunciado.

Matute ha finalizado afirmando que si no “van a encontrarse con más militantes del PP dentro de los muros de cualquier centro penitenciario que en una institución”.