Ossorio, en la cuerda floja: Ayuso le respalda ante la incomodidad de la dirección nacional

Tras la sonada polémica, el consejero se escuda en que sus palabras fueron malinterpretadas . No rectificó y aseguró que todo es una operación de la izquierda para desgastar al Ejecutivo autonómico. Pero las familias de los fallecidos no escondieron su indignación y la oposición, salvo Vox, exigió que abandone todas sus responsabilidades.

Génova se pone de perfil



Ayuso, de momento, apoya a su número dos. El Ejecutivo autonómico y la bandada popular le brindó aplausos y palabras de ánimo durante el pleno. Si bien, el PP responde incómodo ante esta “metedura de pata”, en palabras de un representante nacional del partido. “Cuando te tienes que justificar es que no te has explicado bien”, en su opinión. Desde Génova se solicita “escuchar la intervención completa de Ossorio” para “alejar cualquier atisbo de duda”, sin añadir más.



Las fuentes consultadas del PP recordaron que “lo vivido en pandemia fue muy duro y muy doloroso” y “lo mínimo que se nos puede exigir a la clase política es responsabilidad”. Piden además a las formaciones de izquierda que no utilicen esta cuestión. “No debe valer todo para intentar sacar rédito político”, aseguran desde Génova. Si bien, el PP puso en el punto de mira al entonces vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, precisamente por la gestión de las residencias.



También cabe recordar que no es la primera vez que Ossorio es protagonista de polémicas. Hace tan solo unos meses, Cáritas publicó en marzo un informe diciendo que en Madrid hay un millón y medio de pobres. Su respuesta provocó una gran indignación: ”¿Dónde estarán?”.