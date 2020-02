El jurado de 'OT 2020', abucheado por el comentario que hicieron al nominar a Samantha

El plató de OT 2020 se llenó de abucheos de este domingo cuando los jueces valoraron la actuación de Samantha, que junto a Eva cantó Maniac. Javier Portugés, Portu, comparó su actuación con la de Lorena Gómez, ganadora de OT 2006.

“Hace 12 años una ganadora de Operación Triunfo que se llama Lorena y con la que tuve el gusto de trabajar en un disco [...] sacó Maniac, de Michael Sembello, como primer single. Era un disco homenaje a las canciones de las grandes pelis de los 80. Después de ver vuestro ensayo de hoy en la reunión de producción he buscado el vídeo de la actuación que ella hizo en el plató de Operación Triunfo presentando ese primer single [...] Me ha dado la sensación de que ella lo hacía con más garra, con más intensidad, mejor cantado y 12 años después, una generación que además habéis vivido YouTube, que podéis ver, tener más información, aprender más, ver más vídeos, simplemente he pensado que no podía ser y por eso este jurado te propone para abandonar la Academia”, fue la valoración.