La OTAN cumple 70 años: ¿Para qué ha servido? ¿Para qué sirve?

Historical via Getty Images Harry Truman, el entonces presidente de EEUU, firma el acta de creación de la OTAN, en 1949.

Alberto Bueno , investigador de la Universidad de Granada y del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) , destaca que la importancia de la OTAN radica en que “ha ido más allá de lo que es una estricta alianza militar, de poner capacidades sobre la mesa, pues también es un foro político que, si no existiera, habría que inventarlo”. Y explica su rotunda afirmación: “No existe ninguna otra organización similar. Es el único foro político y militar en el área occidental en el que se pueden discutir acuerdos y desacuerdos de los socios. Creo que a día de hoy ese es el gran valor añadido que tiene”.

Desde entonces, la OTAN ha sido una organización esencial para entender el mundo. Pero, ¿lo sigue siendo hoy? ¿Qué papel juega si ya no hay Guerra Fría , si no hay Pacto de Varsovia ni Telón de Acero , si el tablero y las piezas han cambiado por completo?

Hay un gran debate en el seno de la actual OTAN: el del dinero. En la última cumbre en Bruselas, el choque entre Trump y sus aliados fue importante , a cuenta de los euros que cada cual aporta a la Alianza. Es una materia, coinciden los expertos, clave para el futuro del organismo, pero hay que abrir el foco, defiende Bueno. “Dedicar el 2% del PIB a Defensa, que es lo que exige Washington y a lo que se comprometieron los países aliados, es un indicador más del esfuerzo global que hace un país en defensa, pero hay que hablar también de las capacidades y de cuáles son los compromisos en las misiones. Tiene poco sentido -y aquí el ejemplo arquetípico es Grecia -, gastar por encima de ese 2% si no aportas luego capacidades a la alianza, si no pones militares en el exterior… Otros tienen menos gasto pero la contribución al esfuerzo colectivo es muchísima. Este es el momento de hablarlo”, enfatiza Bueno.

El contexto mundial es otro, diferente al de hace 70 años, por mucho que haya “algunos elementos similares” como las tensiones nucleares entre Washington y Moscú, que han dado por roto el Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) . “Ni Rusia es la URSS ni estos EEUU son los de entonces”, remarca. Hay “otros actores, China sobre todo, más los países europeos, no sólo los occidentales, sino los del centro y el este… Hay que repensarlo todo”, defiende.

Habla de una especie de “tormenta perfecta”: se aplica una “nueva política aislacionista por parte de EEUU”, mientras vemos un “renacimiento en Europa de populismos identitarios, que pretenden centrarse en su pequeño territorio y no ven más allá”. “El desafío más grande que tiene ahora la OTAN es consolidarse en este contexto”, señala. El otro desafío es el “expansionismo” por el que apuesta el presidente ruso, Vladimir Putin , y el temor que causa en ciertos países como Suecia, “que están hasta recuperando el servicio militar obligatorio ante la perspectiva de una posible acción militar rusa”.

El actual presidente de EEUU, Donald Trump , ha llegado a decir que la organización estaba “obsoleta” , “cuestionando la validez de la OTAN, insultando y despreciando a los aliados”. “Eso está haciendo que este aniversario sea cualquier cosa menos una fiesta. La Alianza seguirá siendo, por un tiempo al menos, una organización funcional en declive, pero no muerta”, concluye Núñez.

Defiende que, incluso en estas circunstancias, a medio plazo sigue teniendo sentido, porque sigue siendo “una realidad operativa en términos de defensa colectiva y hasta un freno a las disensiones intraeuropeas”, y además “no tenemos otra cosa mejor”. Sin embargo, enumera sus lagunas, los retos donde no llega: la ciberdefensa, la lucha contra el terrorismo internacional , la proliferación de armas de destrucción masiva o los efectos del cambio climático. No tiene, insiste, ni principios claros, ni instrumentos ni dinero para esas batallas.

Hay países de la OTAN que lo que quieren es un esquema clásico de defensa colectiva frente a la amenaza rusa, los del centro y el este de Europa, y otros que quieren una OTAN que sea una organización de seguridad global y no de defensa colectiva

Ahí es cuando la Alianza, sostiene este militar retirado, encuentra “una nueva razón de ser, recobra fuerza cuando parecía que ya su finalidad se había terminado”. Pero ese nuevo cometido, a la vez, es “el germen de una fragmentación que hoy en día es bien visible: hay países de la OTAN que lo que quieren es un esquema clásico de defensa colectiva frente a la amenaza rusa, los del centro y el este de Europa, y otros que quieren una OTAN que sea una organización de seguridad global y no de defensa colectiva”.

Pese al balance positivo de estas siete décadas que hacen los expertos, Núñez Villaverde pone el dedo en la llaga: “todo eso es pasado”. Es más: “la OTAN tiene más pasado que futuro”, afirma. Recuerda que cuando terminó la Guerra Fría, “la OTAN sufrió una crisis existencial muy obvia”, de esencia. ”¿Para qué la necesitábamos si ya no había una confrontación bipolar? Pero entonces es cuando a la Alianza viene Dios a verla y los países que se iban liberando del control de Moscú empiezan a llamar a su puerta, porque buscan la protección de EEUU y, como está dentro de la OTAN, pues la protección de la OTAN también. Lo hicieron porque siguen considerando hasta hoy que su principal amenaza es Rusia”, explica.

Para Bueno, “la gran virtud es que no se valora el hecho de que exista una alianza, una organización internacional colectiva, donde actualmente hay una cuarentena de países que se sientan a la misma mesa a hablar de temas de defensa, de intereses comunes. Ese foro político, militar y estratégico es el gran logro de la Alianza en estos años. Es único”. Pone el acento en el trabajo callado, el diario, el que no se ve, pero da resultados.

Núñez Villaverde también resume su principal bondad en “haber logrado que el continente europeo no haya sufrido guerras”. Hay excepciones, como la de la Antigua Yugoslavia , “pero desde luego para la Europa occidental ha sido una garantía de seguridad incuestionable, por encima de cualquier otra consideración”.

Bueno se acuerda de la intervención en Libia en 2011, que no ayudó a pacificar el país tras la caída de Muamar el Gadafi. Sigue sin haber gobierno y se han multiplicado los grupos terroristas en el país, por ejemplo. No obstante, matiza que “se suele mencionar como un fracaso de la OTAN por todo lo que vino después, por no haber tenido la previsión suficiente, pero en este caso quienes realmente quisieron llevar el liderazgo político fueron Francia y Reino Unido, estados individuales”.

Mientras, Pascual destaca los desajustes ante el deseo de las exrepúblicas soviéticas de querer quieren acogerse al paraguas de la OTAN. “La negociación de ese acercamiento sin pensar que Rusia tiene intereses y que ve como una ofensa el hecho de que la Alianza avance hacia sus fronteras es un fallo de cálculo que nos ha llevado a situaciones como la de Ucrania, donde hay una guerra, aunque se le ponga el eufemismo de “baja intensidad”. En parte es por la posibilidad que se les ofreció a los ucranianos, la esperanza de acercarse a la OTAN y a la UE, sin haber negociado primero con Rusia. Moscú reaccionó violentamente y ha dejado en una situación comprometida a la defensa europea, que no ha sido capaz de actuar en este punto, porque sería un avispero dentro de la propia Unión Europea”, explica.

¿Europa se sigue o se independiza?

En los últimos meses, países como Francia y Alemania han enarbolado la bandera de la llamada “autonomía estratégica”, que defiende que la UE se libere en cuestiones de Defensa de las exigencias y conveniencias de EEUU, que es quien lleva décadas marcando el paso. Se llega a hablar incluso de crear un ejército europeo propio, pero por ahora de ello no hay más que referencias nada concretas. ¿Cómo se encaja esto dentro de la OTAN? ¿Pueden convivir las dos apuestas?

Jesús Núñez reconoce que ambas apuestas “no pueden ir en paralelo mucho tiempo”. Hay una escisión interna importante sobre la visión que debe primar, dice, y hasta que eso no se aclare, pocos pasos concretos se darán. “Ahí están las distintas sensibilidades: los atlantistas, con Reino Unido a la cabeza, y los países del este de Europa, que dicen: ‘no, queremos más OTAN, dejémonos de tonterías, esto ya es una realidad y para qué poner huevos en otras cestas’; y los europeístas, con Francia al frente, que dicen: ‘no, tenemos que aspirar a esa autonomía estratégica, y desde esa posición hablar con EEUU, si es que tenemos intereses comunes todavía, colaborar en lo que nos parezca, pero teniendo nosotros nuestra propia capacidad’. Así están las cosas”, describe.

A su juicio, “eso de la autonomía es un sueño irreal”, y pone un ejemplo clarificador al respecto: ”¿Tiene intención la UE de dotarse de armas nucleares? No. Ni loca. ¿Están los franceses dispuestos a poner sus armas nucleares a disposición de Bruselas y que las maneje para la defensa de toda la UE? No, tampoco. Pues así no hay base para esa autonomía”.

Como mucho, ahonda, se están dando “pasitos”, vemos “embriones de algo que puede en otras circunstancias políticas, en el futuro, pueden derivar en que haya efectivamente una capacidad europea de Defensa, pero desde luego para eso nos quedan décadas”. Con realismo, repite varias veces, no puede haber alejamiento de Washington, incluso aunque Angela Merkel, la canciller alemana, lo señale ya como un socio del que no nos podemos fiar. “EEUU es quien garantiza la seguridad de los europeos, empezando por darnos su paraguas nuclear. Lo demás son palabras que pueden servir para alimentar un sueño, pero no está a la vuelta de la esquina, aunque sería deseable”, argumenta.