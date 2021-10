Qué busca Otegi con su desafío sobre los presos de ETA

Si comparamos con el caso irlandés y el IRA, el Sinn Féin sí arrancó en 1998 al primer ministro británico con quien firmó la paz, Tony Blair , la salida escalonada de sus 447 presos (116 con delitos de sangre a cuestas) y una amnistía secreta para los terroristas escapados, que se conoció hace apenas siete años. En España no hay nada parecido, no ha habido excarcelaciones por acuerdo con ETA.

A día de hoy, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no necesita los cinco escaños de Bildu para sacar adelante los Presupuestos de 2022, ya que está centrado en las negociaciones con ERC y PNV y, con ellos, sólo necesitaría dos votos más de los grupos pequeños, como Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe o el BNG.

Luego, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska , garantizó que no se ofrecerá “ninguna contrapartida” relacionada con los presos a Bildu para negociar los Presupuestos. “La ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará”, zanjó. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , reconoció que las palabras de Otegi “no ayudan” en ninguna negociación y que ella, con Bildu, sólo habla “de números”. Nunca, han insistido desde el PSOE en esta semana, se ha puesto sobre la mesa ninguna petición sobre presos en este tiempo de debate y negociación, por eso entienden que Otegi trata de justificarse ante su gente, sin más. Tienen claro que la política penitenciaria de un país no se puede condicionar por unas cuentas.

En el vídeo filtrado se ve a Otegi confesar que, si no hubiera presos ya, se centrarían en exigir a Madrid mejoras sociales o un debate soberanista, pero no pueden “apretar” en ese terreno porque aún tienen esta “necesidad”. “Y ellos lo saben, es fundamental para nosotros”, añade.

Ahora mismo, ese cambio normativo no está en la agenda del Gobierno central. Lo único que puede cambiar a favor de los presos etarras es que, con la transferencia reciente de las competencias de prisiones al Ejecutivo vasco , se flexibilicen algunas cosas, como esos informes sobre reinserción, toda vez que el gabinete del lehendakari Íñigo Urkullu se muestra inclinado a aumentar las penas en semilibertad. El traspaso es tan reciente como de junio pasado y aún las juntas de tratamiento no se han reunido tras el cambio, informa El Mundo .

Lo que quiere Otegi es un cambio legislativo que beneficie a los presos de ETA y eso no es nuevo. La “madre de todas las batallas”, como la denominó el lunes, arranca del mismo comunicado de 20 de octubre de 2011 en el que la banda reconoció que se acababa. En él decía que había que resolver las “consecuencias del conflicto” y las de sus reclusos era la esencial para ellos. Otegi afinó que en unos seis años podría tenerse esta reforma legal lista, por lo que expuso sus cálculos: le hace falta el actual interlocutor en el Gobierno de Madrid para acabar la legislatura y lograr otra más.

Es un ejemplo de la dicotomía actual de la izquierda abertzale, o las dos almas, si nos ponemos poéticos. Está la estampa de mano tendida, de pasar página cuando han transcurrido diez años del abandono de la violencia por parte de ETA . Y está la estampa de la raíz, de lo que fue y se resiste a dejar de ser, la rama más orgullosa de ese pasado de terror para la que los gudaris encarcelados son su bandera y la principal pelea en estos tiempos nuevos. La misma que hace que no cuaje aún una petición expresa de perdón y una autocrítica creíble.

Siete horas pasaron entre el momento en el que Arnaldo Otegi dijo el pasado lunes a las víctimas de ETA: “Sentimos mucho su dolor. Eso no tuvo que ocurrir nunca”, y cuando, ante sus militantes, afirmó: “Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”. El coordinador general de EH Bildu mostraba una cara conciliadora nunca antes vista y, al rato, ponía en un brete al Gobierno para que cumpla su exigencia de sacar a la calle cuanto antes a los 185 etarras aún entre rejas, muchos con largas penas por delitos de sangre.

ANDER GILLENEA via Getty Images Manifestación en Basauri pidiendo la liberación de etarras en diciembre de 2018.

Sí ha habido acercamiento de presos, en todos los tiempos, con Bildu y antes de Bildu, con todos los Gobiernos, obra del PP y del PSOE. Se ha acelerado el proceso de traslado a cárceles del País Vasco o próximas en los últimos años y, desde verano, no queda ninguno más al sur de Madrid. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), citando datos suministrados por el Ministerio del Interior, sostiene que han sido trasladados 270 etarras desde que Marlaska está en Interior, desde junio de 2018. De los 185 aún encerrados, 104 tienen pedido formalmente su traslado al País Vasco y 66 ya están allí.

Una política similar se ha llevado a cabo en Francia, cuyas cárceles guardan a 32 terroristas y los acercamientos han hecho que el 72% de ellos esté ya en centros a dos horas máximo de la frontera con Euskadi.

Desde 2011 hasta ahora, 373 etarras han recuperado su libertad por cumplimiento de penas o por decisión de los jueces, o sea, las vías legales en España. Eso no cambia, se ha aplicado la política penitenciaria, sin favores, como insiste el exjuez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska.

Dos bocas que alimentar

Otegi el etarra, Otegi el negociador, Otegi el de las bienvenidas a presos y el parlamentario calmado. Su figura poliédrica, polémica y cambiante, ha encarnado esta semana a las claras la situación actual de la izquierda abertzale y del independentismo vasco, la suma de tensiones entre quienes quieren romper por completo con el pasado criminal, los que aún se niegan a abandonar aquella supuesta lucha y sus nada supuestos métodos, y los que están en el término medio de los gestos sin hondura.

El líder nacionalista habla ahora de los parlamentos como lugares “para defender los intereses de la gente”, más que de pelea contra el estado “opresor” o “invasor”, y ha relegado su discurso de referéndum de independencia, anteponiendo las políticas sociales, las feministas, las ecologistas... En el Congreso se han escuchado discursos de líderes renovados, sin ligazón con los tiempos de ETA, que firmarían más de un partido de izquierdas, pero otra cosa es la Cámara vasca. Dos almas, de nuevo. Allá es donde Bildu impide que se condene la “sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA” o donde su portavoz, Julen Arzuaga, llama “nazis” o “lobby infecto y asqueroso” a los portavoces de sindicatos policiales.

Toca alimentar a las dos cabezas de Bildu y eso es lo que hace Otegi, tratar de contentar a unos y a otros, generando al final una suma amorfa, fruto de una transición que no acaba y que las víctimas y el Gobierno entienden demasiado lenta. Pasados diez años sin muertes ni secuestros ni extorsiones, podría decirse que el equilibrio entre las dos sensibilidades se inclina hacia los pragmáticos o los convencidos de que la etapa es otra, pero los nostálgicos pesan y necesitan gestos como el del discurso sobre los presos.

Son los que siguen apoyando ongi etorris de etarras liberados o los que no condenan los ataques, que aún se dan, contra determinados dirigentes de otros partidos. Ya de la petición de perdón no hablamos, que sería negarlo todo, desdecirse de todo.

La pelea electoral de fondo

Otegi trató de enmendar sus palabras sobre los reclusos etarras en Radio Euskadi. Dijo literalmente: ”¿Alguien piensa de verdad que le decimos a Sánchez: o pones en libertad a los presos o no te apruebo los Presupuestos?”. Sostuvo que todo el revuelo es una operación “de la derechona”, en la que incluye a PP y Vox, para tumbar al Gobierno de coalición PSOE-UP. Los “derechos” de sus presos siempre serán su caballo de batalla, defiende, pero las negociaciones no se hacen así ni pretende, afirma, tumbar al Ejecutivo actual. “Nosotros no tenemos ninguna intención de que gane la derecha en España; ahora bien esto tampoco es un cheque en blanco” al Ejecutivo de Sánchez, dejó claro.