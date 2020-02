Oto Vans se opera la cara y enseña el resultado en Instagram

Oto Vans ya no es como le conocías. El exconcursante de Supervivientes ha mostrado en Instagram las impactantes imágenes de su operación de nariz. Se ha mostrado muy contento y “flipando” y ha querido compartirlo con sus seguidores.

“Ohhhh Dios mío, no puedo estar más emocionado con mi nueva nariz, que ahora ya no tengo que estar posando todo el rato de ladito, ahora me pondré hasta haciendo el pino, ya verás tu.

Por cierto, las fotos sin retoque, pa que luego me ladréis algunas.

Me casaba con mi @drblasgarcia, esque mirad lo guapo que me ha dejaoooooo”, ha escrito en su cuenta con una imagen acompañando al texto.