Otra cumbre del clima que nos deja en la cuerda floja

Pero ni siquiera en este punto, el único que se ha ‘vendido’ al mundo para señalar que la COP27 ha servido para algo, es aún algo real. Y no lo es en el año más funesto en cuanto a las muertes en catástrofes de decenas de miles de seres humanos, las pérdidas de casas y modos de subsistencia de millones de seres humanos, la destrucción de servicios básicos e infraestructuras para cientos de millones de seres humanos, las gravísimas inundaciones (Pakistán, entre las peores), las terribles olas de calor (60 grados centígrados de temperatura de la tierra india), las sequías que no tienen fin (matando millones de cabezas de ganado en el este de África), incendios monstruosos (casi 300.000 hectáreas quemadas solo en España en un par de meses) y etcétera, etcétera…

El fondo de daños y pérdidas se anunciado con su nombre y sin ningún detalle más de lo que hay detrás. No sabemos de dónde saldrá el dinero, ni quién lo manejará, ni a quién irá destinado, ni quién lo manejará… Ni siquiera cuándo será efectiva su creación, de momento dejada en manos de una comisión que el año que viene igual avanza algo en el asunto. En definitiva, un paso deseado e importante para quienes hoy y posiblemente mañana, cuando este artículo ya sea viejo, están teniendo graves daños en sus vidas por desastres climáticos pero que, de momento, es apenas más que un cúmulo de interrogantes, como si no hubieran tenido tiempo para avanzar más en todos estos días.

Pero la cuestión ya no es que ese fondo, que bienvenido sea por fin, se haya aprobado de madrugada, casi de prisa y corriendo para tener algo que contar por la mañana, sino que en la COP27 se ha evidenciado un claro retroceso en lo que se refiere a ir a la causa última del cáncer climático, es decir, a evitar que esas 418 ppm de CO2, algo no visto en millones de años, sigan creciendo. Nada de mejorar las expectativas de recortes de emisiones. Incluso China, fábrica del mundo y, por tanto, gran contaminador en estos momentos, ha tratado de dar por finiquitado el Acuerdo de Paris, que indica que no se pueden superar preferiblemente los 1,5 grados más de temperatura global porque es el límite seguro para la vida actual en el planeta. El gigante asiático ha defendido que había que fijarlo en los 2 grados y así aumentar el margen para seguir contaminando. Al final, para disgusto de no pocos, esa referencia a los 1,5 grados se menciona solo en el apartado de la ciencia del acuerdo final, como si no tuviera que ver con las medidas políticas.