Los concursantes de Operación Triunfo 2017 han resultado ser muy polifacéticos. Tan capaces de protagonizar una campaña publicitaria para una marca de ropa como de promocionar un perfume propio o... ‘escribir’ un libro.

Aitana, la primera de su edición en hacerlo, reconoció que ‘escribir’ no fue exactamente lo que hizo con La tinta de mis ojos. De hecho, sus palabras fueron exactamente: “No he hecho un libro en mi vida, yo no escribo, no sé ni cómo hacerlo. Siempre he tenido faltas de ortografía y nunca me he sabido expresar muy bien”. Las ilustraciones que acompañan “el viaje por su vida” en la publicación tampoco estuvieron libres de polémica.

Ahora es su compañera del éxito Lo Malo, Ana Guerra, la que se suma al mundo editorial.