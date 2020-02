Otro examen a la deuda social de Google (y Microsoft Facebook, Amazon…)

España por fin se ha transformado, con una demostrada incapacidad para la reacción, en el paradigma europeo de un mercado tecnológico cautivo.

El ecosistema de la industria tecnológica de nuestro país puede explicar fácilmente esta circunstancia. La I+D+i representa en el conjunto de la estructura productiva española menos del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, insignificante. De hecho recibimos siete veces menos inversión exterior que Reino Unido en empresas tecnológicas y la transformación digital de empresas y administraciones es muchas veces sólo la introducción intensiva de tecnología generada fuera de nuestro país. Nos alejamos de los modelos económicos europeos y de las apuestas por sobrevivir de las economías asiáticas pujantes.

Implementar tecnología no es generarla. Bajo las etiquetas de economía digital, la nueva economía de políticos y comerciales (incluido académicos) es una realidad adjetiva y pasiva. La dinámica innovadora en nuestra industria tecnológica es descorazonadora, desde la propia base, el espacio universitario, donde no hay un solo premio Nobel, donde la endogamia (muchos tienen ya los ocho apellidos de una nueva especie universitaria) es el modelo en sí mismo, o donde la urgente y viva necesidad de recuperar el respeto sagrado a la autoría y la ética académica es una cuestión de supervivencia de todo el sistema (no sólo el universitario), hasta el mezquino tejado que representan las grandes empresas españolas vinculadas a la tecnología, como Telefónica, cuya reinversión en desarrollo tecnológico en nuestro país no se ha acomodado a las necesidades del mismo, ni es el ejemplo para una empresa creada a golpe de monopolio durante generaciones. Todo ello, no es un tema menor porque incide en nuestras opciones de supervivencia como país. Desistir de la apuesta fanática por el espejismo del ladrillo, después de casi una generación con los efectos que hemos visto de especulación, empleo precario y corrupción pública, no es una opción es la más urgente necesidad.

España sí es líder en gasto en tecnología TIC (lo han etiquetado como economía digital y lo tratan como si fuera un sector productivo). Hay otras etiquetas para vender al país el mismo vacío de futuro: reindustrialización, transformación digital y entrar en el 4.0 a grito del pastor, con los recursos gastados en tecnología que no se genera aquí, que son enormes y no traen el conocimiento y la industria que más necesitamos. Tecnología que suministran esencialmente empresas norteamericanas, algunas más familiares que otras: Google, Microsoft, Amazon, etc. De ese río en dos direcciones de servicios tecnológicos y de miles de millones de euros en pago por ellos, apenas dejan impuestos aquí y muy pocos empleos de calidad. La tecnología no se desarrolla aquí y la relación con estas empresas en torno al conocimiento es esencialmente pobre y, en su más triste sentido, de una asimetría depredadora.