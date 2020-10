Otro Madrid ¿es posible?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Lo traía en portada el periódico El Mundo: “La Justicia, Madrid y el Rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás”. Que nadie se sorprenda: la frase es de Díaz Ayuso, y “la Justicia, Madrid y el Rey” deben ser algo así como la Santísima Trinidad de la derecha, una y trina. Algo más dudoso es saber cuál sería esa “puerta de atrás”, aunque seguro tendrá que ver con el parlamento, las urnas o sabe el demonio qué cosas de esas de la democracia.

Madrid… Me vino a la cabeza una anécdota ya vieja, de cuándo Esperanza Aguirre estrenó Sangre de Mayo, aquella película que dirigió José Luis Garci para celebrar la irredenta unidad de destino en lo universal de España, y que Telemadrid y el erario público madrileño regaron con 15 millones de euros, que para eso sí vale la televisión pública y las subvenciones a la cultura. La película fue un desastre, obteniendo apenas en taquilla una vigésima parte de lo que había costado –incluyendo las presuntas comisiones de las que, no se preocupen, Esperanza nunca supo nada–, pero me cuentan que a la salida del cine, un prestigioso intelectual de la derecha española, con lágrimas de emoción todavía en los ojos, suspiró y dijo “y todo esto para que gobierne Zapatero”.

Isabel, Esperanza, Madrid… esas lágrimas dolientes revelan la identificación de esa gran parte de la derecha española con Madrid como la tierra irredenta, esencia de la España inmortal, rompeolas de todas las españas y paraíso de esa libertad del que, con dinero y amigos, hace su “real gana”.

Como si la sangre de aquella costurera de hace doscientos años, que salió descosida a cargarse mamelucos a golpe de tijera, fuera la sangre sobre la que se edificó el intocable edificio ideológico construido a golpe de régimen franquista y corrupción inmemorial en la Puerta del Sol, donde cada Nochevieja confluye la auténtica alegría española a golpe de cava extremeño y vestido transparente. Y “ya hemos pasao”, que diría Celia Gámez.