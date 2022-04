"Pa la saca...": el correo del comisionista Luceño a Medina tras el ingreso del dinero

Fiscal (F): ¿En qué términos había quedado usted con el señor Medina sobre cuál iba a ser su comisión?

Alberto Luceño (A.L.): Los términos con el señor Medina son tú te llevarás una comisión por pasar un contacto…

F: Pero no acordaron ninguna comisión, ni siquiera aproximada.

A.L.: No, ni se firma un contrato ni nada de nada.

Fiscal. El señor Medina dijo que lo que habían quedado ustedes es que aproximadamente se iban a llevar un tercio cada uno. Un tercio Leno [la empresa malasia suministradora], un tercio usted y un tercio el señor Medina. Eso es verdad?

A.L.: Eso es incorrecto. Leno no se llevó nada porque soy la persona que representa a la fábrica. Leno no cobra comisión. Leno pone su precio.

F: Pero el precio que ponía Leno era un tercio, otro tercio era su comisión y el tercero…

A.L.: La comisión la asigna el vendedor porque yo soy agente del vendedor. Cuando se hacen operaciones se dice ‘oye de esta operación, tengo más porcentaje porque las has negociado muy bien y esta otra operación, tengo menos porcentaje porque la he negociado peor’. Y luego el precio es más alto, seguimos las recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, que no las obligaciones, que recomienda que no se puede llevar una persona más del 50% de la operación.

F: En este caso, cuatro millones que son las comisiones del señor Medina y usted qué porcentaje supone sobre 6,6 millones de dólares.

A.L.: 45%

F: Perdone, pero es más de la mitad…

A.L.: Se lo voy a enseñar, de las máscaras se reconocen 44,85%. Yo reconozco un 44,85%

F: ¿Y el señor Medina?

A.L.: El señor Medina reconoce su porcentaje. Y en la otra operación un 49,91%.

F: La señora Collado sabía que ustedes se llevaban esas comisiones.

A.L.: No, no.

(Transcripción del interrogatorio del fiscal a Alberto Luceño, al que ha tenido acceso ‘El País’)