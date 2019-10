Pablo Alborán lamenta la situación política ante las próximas elecciones: "Se les ve el plumero"

El músico malagueño Pablo Alborán ha sido entrevistado este domingo por el diario El Mundo. El artista ha lamentado la situación política actual y la falta de autocrítica de sus representantes.

Alborán se ha quejado ante las intervenciones de los candidatos en el Congreso y lo alejado que, para él, están del ciudadano: “Cuando tú ves el Parlamento y que todo son monólogos y monólogos y monólogos, y partidos que se fusionan, se separan, se juntan... A mí me desespera porque no veo una representación. No la veía hace cinco años y no la veía hace 10 tampoco”.

“Es surrealista poner las noticias y ver un discurso en el Parlamento y ver que les da igual. Ni siquiera se escuchan. Y a tomar por saco”, ha añadido el cantante.

Crítico ante este comportamiento, Alborán ha asegurado que hay una generación a la que “no se le puede tomar el pelo”, ya que ha visto cómo a sus padres “les tomaban el pelo”.

Ante la repetición electoral del próximo 10 de noviembre, Alborán ha vuelto a recalcar que siga todo igual: “Vamos a unas nuevas elecciones y yo no veo que haya evolucionado nada. Yo no veo que el discurso haya cambiado, creo que se les ve el mismo plumero”.

“Tienen una grandísima responsabilidad, que es cumplir con su promesa, y no la cumple nadie. Nunca”, ha condenado el andaluz.