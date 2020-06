La historia del viaje a India de Pablo Alborán y Ricky Martin que muchos recuerdan ahora

Fue porque Martin se empeñó. El puertorriqueño llevaba tiempo queriendo trabajar con el español y viajó al país asiático cuando supo que estaba allí. “Hace mucho tiempo me llamaron del equipo de Ricky Martin para componer para él. Eso quedó en nada porque empezó mi gira y el disco, y no pude terminar absolutamente nada”, contó Alborán. “Luego me tomé dos meses de vacaciones y me fui a India, Francia, Marruecos y África. De pronto en India me encontré con Ricky. Él sabía que iba para allá y como es amante de India sería un gran guía. Nos comunicamos y, como tengo siempre conmigo el ordenador terminamos el tema que escribí”, explicó en El Nuevo Día.