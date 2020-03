Casado defiende a Álvarez de Toledo: "Es una extraordinaria portavoz"

Muchos dirigentes del partido se desmarcaron de estas palabras, e incluso hubo quien consideró que se había equivocado.

Pero Casado ha decidido respaldar a su ‘número dos’ en el Congreso.

“Es una persona que siempre ha decidido ser libre”, ha proseguido el líder del PP, quien se ha mostrado “orgulloso” de que su formación esté “dando esas batallas ideológicas sin complejos”.

“Y sin levantar el tono”, ha añadido Casado, quien no está de acuerdo con quienes acusan a su partido de crispar. “Por mucho que algunos quieran poner decibelios donde no los hay”.

Sobre el hecho de que Álvarez de Toledo haya anunciado que no acudirá a la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, como sí harán otras compañeras y representantes del PP, Casado ha dicho que él no es “nadie” para decir “quién tiene que ir o quién no tiene que ir”. “Eso es algo absolutamente personal”, ha agregado.