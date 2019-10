El PP y el 10-N: lo que significa la barba de Pablo Casado

Fueron unas noches duras, en las que Casado y su núcleo duro se dieron cuenta de la fallida estrategia de virar hacia la derecha radical, de cortejar incluso a los extremistas de Vox ofreciéndoles ministerios. El endurecimiento ideológico espantó a las urnas, el ‘sorayismo’ se frotaba las manos. Y es que el nuevo líder del PP y el giro aznarista de las pasadas primarias no funcionó como estrategia de cara al votante.

Dice que se olvidó la maquinilla de afeitar en Madrid durante las vacaciones. Pasaba unos días de verano en Ávila y se dejó crecer la barba. Esa es la explicación que da Pablo Casado . Pero detrás hay un significado muy diferente: el líder del PP no es el mismo que hace unos seis meses durante la campaña del 28-A. El niño de NNGG se quiere hacer hombre.

Este mismo jueves ha puesto Casado su foco principal este tema durante su visita en Melilla: ha acusado a Sánchez de “tirar la toalla” ante los indicativos económicos y ha pedido el voto para el Partido Popular para no repetir la “pesadilla” de los millones de parados.

Comenzaba el camino de unos meses para intentar volver al antiguo sistema. Bipartidismo is back. Muchos dirigentes de su partido y del PSOE confiesan estos días que el bloque de los grandes partidos va a subir. Especialmente en una campaña que va a estar salpicada por la inestabilidad que acarrearán la sentencia del procés, los nubarrones económicos y el posible Brexit duro del 31 de octubre.

Subidón en las encuestas... pero lejos Moncloa

Por el momento el Partido Popular es el partido que más subiría en las próximas elecciones, a tenor de las encuestas recientes. La última de GAD 3 para ABC (con el aura de Narciso Michavila como gran gurú demoscópico) estima que el PP subiría 31 escaños el 10 de noviembre y estaría en 97 (no obstante, todavía muy alejado de un PSOE con 121).

¿Y de dónde pueden venir principalmente estos votos? Pues tanto el PP como el PSOE pelean por llevarse a los electores de Cs, que huele ya un descalabro. Según el último CIS, solo alrededor del 58% de los que votaron a Albert Rivera en abril tienen pensado volver a hacerlo. Por lo tanto, ahora mismo hay una bolsa de unos 1,7 millones de ‘naranjas’ pensando en cambiar a su voto.

Una de las estrategias que ha intentado el Partido Popular durante estos meses ha sido la de aglutinar bajo la marca España Suma a su partido, Cs y Vox. No lo ha conseguido. ¿Un fracaso? No del todo, ya que lo que ha conseguido la dirección, a sabiendas de que Rivera no cedería, es presentarse como el partido que ha intentado unir a toda la derecha y evitar esa división que, en su opinión, llevó a la derrota en los anteriores comicios.

Además, en Génova 13 piensan que pueden captar a muchos votantes que ahora piensan otra cosa de Vox y de Cs respecto a hace seis meses. Y creen que muchos votantes naranjas se han despistado ante el giro de última hora de Cs planteando la abstención técnica para facilitar la investidura de Sánchez. Entienden en el entorno de Casado que se ha visto que el PP se mantiene firme y que es el único que puede garantizar que el PSOE no siga en La Moncloa.

Ya llevan mandando este mensaje durante semanas. Como decía el propio vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una entrevista en El HuffPost: en el Partido Popular cabe toda la derecha, el centro derecha y hasta los “socialistas desencantados”. Por el momento Vox ha decido solo presentar un candidato para el Senado en cada provincia, lo que facilitaría en esta Cámara un mejor resultado para los populares.