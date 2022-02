Pablo Casado cumple 41 años y el PP le felicita con esta foto de él irreconocible

El cumpleaños le llega a Casado en un momento de incertidumbre y polémica. Más allá de las elecciones, el líder del PP ha sido protagonista de unas declaraciones que el expresidente José María Aznar pronunció este pasado sábado en Valladolid.

El exdirigente del PP dejó una declaración que muchos interpretaron que era un dardo al propio Casado: “Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué se gana? ¿Para hacer qué? Se gana para construir”.

Viendo la repercusión que tuvo, Aznar fue entrevistado este lunes en Herrera en Cope y aclaró que no iban dirigidas a Casado. “Hacer estas declaraciones de unidad e interpretarlas de esta forma no tiene sentido. Sabe muy bien que los tiempos de ahora hay gente que tiende a juzgar más bien las intenciones que los hechos y juzgar intenciones y no hechos puede desvirtuar la realidad”, afirmó.

“Yo apoyo a Pablo Casado. Y deseo que Pablo Casado tenga éxito y sea el próximo presidente de España porque es lo mejor para España”, dijo tajante Aznar.