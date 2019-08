Pablo Casado dice que si él fuera de izquierdas "no entendería" lo que está haciendo Pedro Sánchez

Pablo Casado ha criticado la postura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su falta de iniciativa para formar un nuevo Ejecutivo con Podemos.

Y lo ha hecho poniéndose en la piel de los votantes de izquierdas. “Si fuera un votante de izquierdas no entendería por qué lo que ha valido en La Rioja, en Aragón o, lo que es peor, en Navarra, con los de Bildu, o en la Diputación de Barcelona, con Junts per Cat, o en Badalona, con Esquerra Republicana; no es válido a nivel de un Ministerio de Transición Ecológica o de cuestiones relacionadas con la política social”.

Según Casado, “esto es algo que la izquierda tendrá que resolver entre ellos” y ha asegurado que, en todo caso, no cree que un Ejecutivo entre PSOE y Podemos sea “algo bueno” para el país.

También ha reclamado a Sánchez que aclare “si quiere elecciones” y, en tal caso, se ha mostrado convencido de que el PP podrá “mejorar” sus resultados porque “el partido está preparado”. “No tenemos nada que temer”, ha agregado.