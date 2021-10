Por qué Pablo Casado SÍ tiene que dar explicaciones

La Audiencia Nacional ha sido muy clara: las obras de reforma de la sede del PP se pagaron en negro y con la caja B. Esto ha supuesto una pena de dos años de cárcel para Luis Bárcenas y una condena al Partido Popular por responsabilidad subsidiaria. ¿Y qué ha hecho Pablo Casado y su dirección? Guardar silencio, callarse, no piensan hablar.

El presidente del PP ya advirtió el pasado mes de febrero, después de la debacle de las elecciones catalanas, que no pensaba hablar más del pasado de corrupción. Dijo textualmente: “Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle”. En plata: no pensaba hablar más del caso Bárcenas. Porque él lo decidía. Y, además, se vendería la sede de Génova. Entonces se decía que “cuanto antes”.

Pues este 28 de octubre la Audiencia Nacional ha dictaminado que esa sede fue pagada en parte en B. La dirección popular cierra la boca. ¿Se lo pueden permitir? No. Pablo Casado SÍ tiene que dar explicaciones. Lo primero: a pesar del anuncio, el PP sigue morando en ese número 13 de la calle Génova. La actual dirección se sienta a estas horas en despachos reformados con dinero en negro, pagado todo en dinero en metálico que salía de una caja fuerte del despacho de Bárcenas.

Pero es que la sentencia no sólo condena a Luis Bárcenas, sino al PP. Es decir, al partido que hoy dirige Pablo Casado. ¿No tiene nada que decir el máximo dirigente? Aunque sólo sea para intentar defender la honorabilidad de su partido, o marcar distancias con épocas anteriores. El PP acumula ya dos condenas de este tipo: la de este jueves y la de 2018 de la Audiencia a título lucrativo por la primera parte de Gürtel (que fue ratificada en firme por el Tribunal Supremo en 2020).