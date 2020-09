Pablo Casado: “Al Gobierno le interesa poner a la Comunidad de Madrid en el foco y eso es desleal”

Gari Garaialde via Getty Images

Gari Garaialde via Getty Images El presidente del PP, Pablo Casado, el 8 de julio de 2020 en San Sebastián (Gari Garaialde/Getty Images).

“Yo no he prohibido nada”. Así ha negado Pablo Casado que haya dado orden a las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular de no pedir el estado de alarma.

El presidente del PP ha argumentado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que “ante el colapso de las urgencias” sí lo vio necesario aunque parte de la base “de que se tenía que haber evitado”, como hicieron países como Alemania. Ha sostenido que lo apoyaron durante dos meses pero ahora lo necesario es “una legislación específica”.

“Queremos que el Gobierno coordine una respuesta a nivel nacional para todos, dando los mecanismos legales a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con un marco legal nacional y un criterio epidemiológico igual para toda España”, ha pedido.