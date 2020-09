Casado considera "insólito" que Sánchez haya filtrado las conversaciones entre ambos

FERNANDO VILLAR via Getty Images

FERNANDO VILLAR via Getty Images Pablo Casado (dcha) y Pedro Sánchez, en Moncloa, el pasado 2 de septiembre.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes que le parece “insólito” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya filtrado parte de las conversaciones entre ambos. Según el dirigente socialista, su colega del PP le dijo que quería un pacto para renovar todos los órganos constitucionales que ahora Casado niega al Gobierno, dificultando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), el Defensor del Pueblo o el Consejo de Dirección de RTVE.

Casado, además, ha retado al presidente del Gobierno a publicar el mensaje de WhatsApp con el que le respondió a esta cuestión. El dirigente de popular ha lamentado ese comportamiento de Sánchez porque, ha dicho, él no lo haría “jamás”. “Le pido que publique el WhatsApp que me mandó, que era de cuatro párrafos, y las dos líneas que yo le contesté”. “Simplemente autoricé a los interlocutores, sin entrar en nada de lo que me estaba diciendo”, ha declarado.

Casado ha reiterado una vez que su partido se niega a negociar los nombramientos pendientes en el CGPJ y otros órganos constitucionales con el Gobierno, porque forma parte de él Unidas Podemos, un partido que ataca a la monarquía y que está imputado por financiación irregular, según ha explicado el dirigente del PP, quien también se ha referido a la exportavoz popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo por haber hecho público el contenido de una conversación privada: “No pido nada más a cambio que no se manipulen conversaciones privadas y que el proyecto no se vea perjudicado”.

La Justicia apremia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, exhortó este lunes a los “poderes públicos concernidos” a renovar “sin mayores dilaciones” la institución para terminar con la “seria anomalía” que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018.

Como hizo también el año pasado, Lesmes volvió a reclamar la renovación del CGPJ durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, que presidió el rey Felipe VI, y que estuvo marcado por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia: mascarilla y distancia.

Lesmes se dirigió al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad y les recordó que “es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo”.