Pablo Casado sube esta foto a Instagram y es mejor que no mire los comentarios

View this post on Instagram

¿Cuál es el problema? Que la foto se ha llenado de comentarios en los que los usuarios reprochan a Casado la ‘guerra’ abierta entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y Génova por la presidencia del PP de Madrid.

Estos son algunos de los comentarios con los que se ha encontrado el líder del partido:

Ya vale de peleas internas, nos estáis defraudando. El pueblo de Madrid apoya a Ayuso. Nos gustaría que os llevéis bien por España no penséis en el partido.

Lo que tiene que apoyar es a Ayuso sí quiere tener buenas expectativas para llegar al Gobierno, los votantes no olvidamos.

No nos gusta nada lo que estáis haciendo en Madrid...y lo vais a sufrir. Si no, al tiempo

Pablo, la derecha castiga en las elecciones no lo estropeéis!!!!!

Deja a Madrid quieto. Contigo no echamos fuera al ocupa de Moncloa.

Presidente, gracias a Ayuso volvimos a tener confianza en el 🅿️🅿️ lo que vas a conseguir es poner en contra a la gente entre Almeida y Ayuso y perderíamos todos el mayor capital ahora mismo del 🅿️🅿️

Un paso atrás y deja a Ayuso

Pablito deja de tocar las pelotas con el enfrentamiento con Ayuso, que ha ganado Madrid de calle. Aprende de cómo llevan sus respectivos gobiernos ella y Almeida, a ver si la jodéis

Yo con Ayuso

Pablo, pon cordura en el partido .Queremos a AYUSO . Y no enfrentéis a ella y al Alcalde .

Pablo, la guerra con Ayuso te esta perjudicando mucho (además de que tiene tintes machistas). Por favor, déjalo ya y estar unidos. España os necesita juntos

Por qué os queréis dar patadas en las espinillas???? Por Dios, dejaros de enfrentamientos. Ayuso es importante y no pretende quitarte el puesto. Seguid así y el PP se va al desastre, no nos gusta lo que estáis haciendo

Sr. Casado vamos a lo que vamos, mire lo que están liando dentro del partido. Pónganse a lo que debe y lo que debe es España y los españoles. Déjese de mirar asientos y liderazgos que no las tiene todas con usted.

Déjate de Lisboa y céntrate aquí! Deja a Ayuso ser presidenta del PP de Madrid y fuera peleas internas. Es ella la que te ha salvado a ti! Valórala como se merece!

Casado, te equivocas siempre de enemigos. Primero contra Abascal y ahora Ayuso! No te enteras y volverás a perder como sigas así!

No lo borréis, que digo que contigo no vamos a ninguna parte, deja a Madrid quietecito que los que están lo hacen d PM.

Te estás luciendo amigo... vaya espectáculo. Da mucha vergüencilla ajena. Si os creéis que vais a poder con Isabel lo lleváis claro...

La división interna ya se visualizó el pasado viernes en la Junta Directiva del PP madrileño entre los partidarios de adelantar el Congreso Regional del PP de Madrid y los que apuestan por seguir con los tiempos marcados por ‘Génova’.

La víspera almorzaron en la sede del Gobierno regional Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ofreció a la presidenta madrileña pactar una tercera persona para presidir el PP de Madrid -la llamada ‘tercera vía’-, una opción que ella rechazó, según fuentes del partido.

Mientras, Ayuso ha admitido que lo que está pasando en el PP de Madrid estos días es “complicado”, aunque ha recalcado que tiene “buena relación” con el presidente del partido, Pablo Casado.

Ayuso, que ha tenido que contestar a más de diez preguntas sobre el tema, ha indicado, en primer lugar, que siempre que habla desde la sede de la Presidencia de la Comunidad procura “dejar al margen las cuestiones de partido” pero ha reconocido que “lo que está pasando no es fácil” y que estas “pesan”.

A pesar de estas palabras, ha indicado que le gustaría que la situación que se está viviendo en el partido “pase pronto” y que salgan de ella “unidos, fortalecidos y centrados en lo importante, que es Madrid”.

“A mí no me preocupa perder poder ninguno, lo que me preocupa es no ejercerlo para bajar impuestos, para mejorar la economía, es decir, perder el tiempo ahora que tengo la inmensa suerte de ser la presidenta de todos los madrileños”, ha dicho.