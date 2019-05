Pablo Casado, tras lograr el peor resultado en la historia del PP: "La campaña fue un acierto"

Pese a que el PP perdió 71 escaños y logró el peor resultado en la historia del partido desde su refundación, su presidente, Pablo Casado, ha afirmado que la campaña para las elecciones generales “fue un acierto” y dice que tiene “mandato para cuatro años”.



En una entrevista publicada este domingo por el diario El Mundo, Casado afirma que el error que cometió “fue no ver que el PP es el rival verdadero de Vox y Ciudadanos, y no Sánchez. De eso no me di cuenta hasta la noche electoral”.



Tras el batacazo que sufrió su partido en las generales, y a bocajarro de las críticas internas que le afean los “errores”, el presidente del PP ve en el 26-M la oportunidad de reivindicarse como ”única alternativa” al PSOE.