Pablo Casado y la piel de oso

El líder del PP, el cada vez más ‘emérito’ Pablo Casado, parece que puede caer bajo la maldición del que se quiere poner la piel del oso antes de cazarlo. Del Oso y el Madroño, exactamente. La suma de las dos derechas y la extrema derecha, que se aplicó en Andalucía para descabalgar a Susana Díaz, no tiene por qué ser extrapolable el resto de las corporaciones e instituciones españolas; al menos no tiene pinta de que sea así. Todo depende de lo que depende todo, en última instancia: de las circunstancias. Y tras la noche electoral del 26M lo único inamovible son los resultados al terminar el recuento al 100%. Eso es lo real; lo demás, como diría el Segismundo encadenado, es una ilusión, un sueño, una ficción.

Lo cierto es que al día siguiente, nada de lo que se daba por cerrado lo estaba. Tras una primera página, siempre a la mañana siguiente hay otra, y luego otra, y así sine die.

La fórmula de que la derecha europeísta, y sobre todo, la liberal y centrista, abra la puerta de la política institucional, del poder de los boletines oficiales, a la extrema derecha suscitó de inmediato la alarma en los partidos liberales de la UE. Y no solo de ellos: el franco-catalán Manuel Valls condena con dureza que Ciudadanos dé alas a la tropa de Abascal; el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a cenar en El Eliseo al presidente Pedro Sánchez al día siguiente, y ese fue uno de los temas de la conversación, según han dicho algunas fuentes: una alianza contra la extrema derecha europea. Él siente el aliento en el cogote de Marine le Pen.

Casi acto seguido, el PSOE enfría las expectativas de un pacto con Podemos y paran las carantoñas a Pablo Iglesias. Ábalos pide grandeza de miras a Ciudadanos, y estos parecen haber encontrado una fórmula magistral al almirez que elimina el ‘cordón sanitario’ al PSOE de Sánchez.

Nada pues está cerrado en Madrid. Ni en Madrid ni en el resto de la ‘España plural’ y tantas veces sorprendente. En Barcelona empieza a no descartarse una extraña coalición –nada de extraña, por otra parte– para apear de la alcaldía aún virtual a Ernest Maragall, hermano de Pasqual, el mítico alcalde socialista, actualmente aquejado del mal de alzheimer. ¿Y si Ciudadanos, para recuperar el centrismo y la centralidad táctica, apoyara a Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid? Por supuesto, a cambio de algo ‘interesante’, quizás, quizás, quizás, hasta el apoyo sanchista a Villacís para alcaldesa.

El presidente del PP, una vez más, habla sin pensar dos veces lo que va a decir: el lunes declaraba que aceptaría los votos de Ciudadanos y de Vox pero sin exigencias. Los de Abascal le recordaron de inmediato que la vida es bella, pero no siempre. En realidad, salvo periodos que son paréntesis en la normalidad, la vida es dura, muy dura. Y nada es lo que parece. Hay una frase abascaliana que es todo un mal presagio y a la que se le ha dado poca importancia. Un tuit apresuradamente triunfalista sobre la ‘batalla de Madrid’ que decía: “Hemos pasao”. Réplica a destiempo del famoso “No pasarán”. Pedro Piqueras en Tele 5 apostilló con tino: “Como si no estuviéramos ya en el siglo XXI”. Y es que no lo están. Están en los años 30 del XX. ¿Ven? Ese es el peligro. Se han descubierto ellos solitos.

¿Puede Albert Rivera fiar la reputación de la ‘marca Ciudadanos’ a algo que parece un pacto con Vox por la aplicación del principio de que el animal que tiene pico como los patos, camina como los patos, nada mal como los patos y hace cuá cuá como los patos, lo más probable es que sea en efecto un pato?

Muchos votantes de Vox, que llegaron a ese voto por puro cabreo contra los partidos tradicionales, niegan con vehemencia la mayor: Vox no es un partido fascista, aunque muchas veces lo parezca; tampoco es un partido de extrema derecha, aunque el resto de lo partidos de extrema derecha lo consideren uno de ellos; tampoco hay peligro en esos partidos europeos que el italiano Salvini quiere organizar en una ‘internacional’…