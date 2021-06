Por qué puede ser un fracaso para Casado la nueva foto de Colón

Europa Press News via Getty Images

Este domingo la derecha se prepara para una gran manifestación contra los indultos. La nueva foto de Colón. Pablo Casado acudirá personalmente al centro de Madrid para clamar contra la medida de gracia que prepara el Gobierno sobre los presos independentistas. Irá pensando en que será un paso más para derrotar a Pedro Sánchez pero también tiene riesgos para el líder del Partido Popular (y no pocos).

Vuelta a la derecha más dura. Pablo Casado regresa a las posiciones más extremas del Partido Popular y se desdice de su frase contra Vox durante la moción de censura: “Hasta aquí hemos llegado”. Vuelven a estar juntos en un tema muy delicado en posiciones contrarias al intento de concordia y diálogo. Supone visualizar ese acercamiento a la ultraderecha (que se apuntó antes a la marcha) y, de facto, retratar que la alternativa a Pedro Sánchez pasa por un pacto entre el PP y los de Santiago Abascal.

Los aplausos para Ayuso. Casado sabe que no tiene el tirón de la presidenta en funciones de Madrid, que ha arrasado en las elecciones del 4 de mayo. El líder del PP no goza del fenómeno fan (si no contamos a los que gritaron a los periodistas en Ceuta cuando le preguntaban por Cospedal) y, en cambio, ella se tiene que parar cada minuto en la calle entre selfies, abrazos y palabras de los ciudadanos anónimos. En Génova saben que si hay palmas, serán para ella este domingo.