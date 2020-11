Pablo Chiapella cuela en 'El Hormiguero' un famoso programa de Telecinco: "Vamos a ser mejores"

El actor y humorista Pablo Chiapella acudió este lunes a El Hormiguero para presentar su nuevo show. Sin embargo, el intérprete de La que se avecina sorprendió a Pablo Motos, el presentador del espacio de Antena 3, con la propuesta que le hizo.

“Estoy preparando un programa nuevo que me he inventado y estoy buscando a alguien inteligente y con mucha pasta que lo quiera producir”, afirmó el actor, que lanzó una indirecta muy directa al presentador. “No quiero mirar a nadie”, le dijo.

Chiapella aseguró que ya había puesto dinero para las gorras y que el formato se iba a llamar La casa rosa. “He construido una casa con Fernando Alcalá llena de palés, las ventanas son puertas de lavadoras, el techo son puertas y el camión no sabemos si va a funcionar”, describió la casa, que había puesto sobre un camión con el objetivo de vivir aventuras en el monte.

Al invitado, en ese momento, le dio por decir programas de la competencia de Atresmedia: “A Calleja le vamos a morder la oreja, vamos a ser mejores que él, que Supervivientes”.

Además, también le indicó que iba a tener un toque de humor parecido a The Office, algo que no terminó de ver Motos: “Compararte con The Office es como dar una voltereta en la cama y decir que eres El circo del sol”.

Lejos de darse por vencido, Chiapella siguió explicándole la idea. “Vamos a vivir aventuras, nos alimentaremos cada día, haremos paellas extremas, dormiremos en la intemperie, intentaremos cazar. Nos vamos a rodear de los mejores, somos un equipazo, llevamos un mago que es también ventrílocuo, el cámara acaba de salir del talego...”, detalló.

Motos le dijo que le trajera un programa piloto de 15 minutos y si le gusta le diría que sí y sino lo rechazaría. “Pero no puedo prometerte que me vaya a gustar”, le aseguró. Chiapella respondió con humor y nombró al Consejero de Mediaset: “Espera que me llama Vasile”.