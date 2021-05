Pablo Díaz, de 'Pasapalabra', revela qué votó en las elecciones de Madrid

Pablo Díaz, mítico concursante de Pasapalabra, concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, ha concedido una entrevista en Twitch al medio ac2ality en el que ha hablado de su vida, de cómo está llevando el concurso y hasta de sus ideas políticas.

El televisivo ha contado que empezó a prepararse para concursar en Pasapalabra en diciembre de 2015 animado por su abuela y que finalmente entró a formar parte del programa en 2017. Desde entonces ha jugado más de 500 roscos y ha ganado más de 190.000 euros.

De este dineral, Pablo ha explicado que Hacienda se queda con un 47%. Visto el percal, ¿se iría a vivir a Andorra para pagar menos? Díaz ha respondido que no “porque estoy bien en Madrid”.

El concursante ha narrado que no sabe si es lo mejor que el Estado se lleve tanta parte del pastel pero que él lo paga con gusto: “No sé si es lo mejor que se quite tantísimo. Soy súper austero y no pienso que necesite mucho dinero, con el bote me compraría una casa pero poco más, no soy de gastarme nada [...] Yo voluntariamente no tengo problema en donar la mitad. No necesito tanto dinero”.

En dicha entrevista, Díaz ha respondido a una pregunta bastante personal: ¿A quién ha votado en las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo?

“En las elecciones de Madrid no he votado. Me he abstenido”, ha argumentado, definiéndose políticamente como abstencionista. La presentadora le ha repreguntado qué habría votado en el caso de que alguien le hubiese puesto una pistola en la cabeza.

“Si te soy sincero creo que no hay ningún partido que represente mi ideología política. Te juro que, en ese sentido, sería en plan: abstención activa. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo han sido las elecciones de Madrid en las últimas elecciones, y teniendo en cuenta que, desde luego, sé lo que no quiero que gobierne, no queriendo, y a desgana total, porque no querría votar a ese partido, pero probablemente hubiera votado al PSOE para que no gobernara Vox, probablemente”, ha explicado.

El concursante ha mostrado su sorpresa por el excelente resultado de Isabel Díaz Ayuso, que superó ampliamente a todos sus rivales políticos logrando 1,6 millones de votos y 65 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta.

“Yo pensé que Ayuso iba a tener bastante menos representación y, por consiguiente, con un peligro bastante real de que Vox tuviera mucha más presencia en el Gobierno”, ha comentado.