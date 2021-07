Así es Pablo Díaz, el violinista de 'Pasapalabra': de cómo se prepara a sus mayores polémicas

Un violinista amante de los videojuegos

Díaz tiene TikTok desde este miércoles y un canal de Twitch donde muestra su pasión por los videojuegos como el Mario Bros o el Among Us, y donde los domingos toca el violín para su seguidores. Su pasión por los videojuegos es tal que en El Español confesó que le gustaría estudiar un máster de composición en Estados Unidos y poder dedicarse a componer música de videojuegos.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Cómo estudia para el programa

“Para la primera vez que concursé yo me preparé habiéndome visto todos los roscos antiguos, o una gran parte de ellos. Simplemente iba rosco a rosco y me iba apuntando las palabras más difíciles o que no me salían en seguida”, explicó a El Español.