Pablo Díaz vuelve a hacer historia en 'Pasapalabra': consigue dos récords en un día

Pablo Díaz es historia viva de Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal.

El concursante tinerfeño acumuló recientemente 100 segundos extra para El Rosco, cifra récord. También es participe de dos de los tres duelos finales más longevos de la historio del concurso: 42 roscos con Nacho Mangut y 84 con Luis de Lama (entre ambos están los 75 de Orestes y Jero).

Desde este martes, Díaz aparece en el primer puesto de más programas en la historia de Pasapalabra al igualar los 168 de Fran González, que hasta ahora tenía el récord en solitario.

Sin embargo, tal y como explicó Leal al inicio del concurso, Fran lo logró en dos tandas (aunque realmente fueron tres): primero 48 y, tras un parón de un par de meses, se mantuvo en el resto hasta llevarse el bote de 1.542.000 euros el 22 de enero del 2019.

“En ese programa 168, Fran se llevó el bote, a ver si podemos imitarle. No me podía esperar esto. Yo sabía que venía preparado, esperaba no estar dos programas... A lo mejor pues 30 ó 40, pero es que 168 es absurdo, es que ni se te pasa por la cabeza. Así que a seguir”, aseguró antes del inicio de El Rosco.

El segundo récord del día que logró Pablo fue el de superar a Jero en el total de dinero acumulado. El violinista tinerfeño alcanzó los 134.400 euros, mientras que el salmantino se llevó en su primera participación 133.800 euros (121 programas) y 97.200 en la segunda (120 programas).

Pablo Díaz se ha convertido en el hombre de todos los récords a la espera de que se emita el programa en el que se lleva El Rosco, tal y como ya adelantó el concurso.