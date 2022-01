Echenique supera el covid y resume su "dura" experiencia tras casi dos semanas

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ya está libre de coronavirus. Como ha confesado él mismo en sus redes sociales, ha superado la infección de coronavirus nueve días después de comunicar su positivo.

“Después de casi dos semanas desde el inicio de los síntomas y tras dos días sin fiebre, puedo decir que he superado la COVID-19”, cuenta el también secretario de Programa de la formación morada.

En las últimas semanas han sido numerosos los políticos que han dado positivo por covid, especialmente por el auge disparado de la variante ómicron, que desde hace días ha comenzado a bajar. Sin embargo, la mayoría de los cargos que anunciaban su contagio reconocían días después haberlo superado sin síntomas o con apenas molestias muy leves.

No ha sido el caso de Echenique, como él mismo ha explicado: “No ha sido grave, pero ha sido duro. Yo tengo buen sistema inmunitario y hace años que no me encontraba tan mal”. “Cuidaos mucho y cuidad a los demás”, remata el portavoz en el Congreso de UP, adjuntando un test de antígenos que confirma su negativo.